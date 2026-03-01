I complimenti di Verdone a Sal Da Vinci | Oggi Troppo Forte sei tu

Un attore ha rivolto un complimento a un cantante, dicendo: “Oggi Troppo Forte sei tu”. Ricorda un episodio del 1985, durante il casting di un film, quando cercava l’attore più giovane del gruppo, quello che avrebbe mostrato affetto senza scherzi. La frase evidenzia il riconoscimento tra i due artisti. La conversazione si concentra su un ricordo condiviso tra loro.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà. Venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante ed attore di sceneggiate. Sal, giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista. Caro Sal Da Vinci, i miei complimenti e un abbraccio sincero. Oggi Troppo Forte sei tu”. Così sui social Carlo Verdone fa i complimenti a Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo con il brano Per Sempre Sì, che recitò nella commedia cult del 1986. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

