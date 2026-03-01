Sanremo Verdone a Sal Da Vinci | Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu

(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano 'Per sempre sì'. E in un post social si congratula con l'artista napoletano, postando una foto di loro due sul set di 'Troppo forte', film che ha visto nel cast anche Alberto Sordi e Mario Brega. "I miei complimenti e un abbraccio sincero: oggi 'Troppo Forte' sei tu", scrive il regista e attore romano. "Era il 1985, stavo facendo il casting di 'Troppo forte'. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l'unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

