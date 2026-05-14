Il liceo Cavalleri di Parabiago si è classificato terzo al Rec Film Festival di Rimini con un cortometraggio intitolato N. Il concorso si svolge nella città romagnola e coinvolge studenti provenienti da diverse scuole. La premiazione si è tenuta di recente, confermando il successo della produzione realizzata dagli studenti del liceo. La partecipazione a questa competizione rappresenta un risultato notevole per l’istituto, che ha ottenuto il podio tra numerosi partecipanti.

Parabiago (Milano) – Prestigioso riconoscimento per il liceo Cavalle ri di Parabiago, che ha conquistato il terzo posto al R ec Film Festival di Rimini grazie al cortometraggio N. OI., scritto e diretto da Marco Cassini. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’associazione 3ELLE e ha coinvolto numerosi studenti dell’istituto in un’esperienza artistica e formativa di grande valore. Alle riprese del corto hanno partecipato Benedetta Milano, Matilde Pucci, Arianna Boschetto, Giulia Magazzù, Sara Costabile, Giulia Bosani, Linda Gulin, Giorgia Dell’Orto, Beatrice Basso, Adam Grillo, Alice Cribioli, Gaia Arcieri, Vittoria Airaghi, Elisa Depinto e Giulia Madotto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il liceo Cavalleri di Parabiago conquista il terzo posto al Rec Film Festival di Rimini

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