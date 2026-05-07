Weekend di cultura con Supernova e Rec Film Festival ma anche Festa della pettinatura e TchoukBall Festival

Nel fine settimana che si sta svolgendo, Rimini e la Romagna ospitano numerosi eventi culturali e di intrattenimento. Tra le principali manifestazioni ci sono il Supernova e il Rec Film Festival, dedicati rispettivamente alla musica e al cinema. Inoltre, si tengono la Festa della pettinatura e il TchoukBall Festival, che coinvolgono diverse località della regione. Questi appuntamenti si svolgono in diversi luoghi, tra città, spiagge e borghi, creando un calendario ricco di iniziative.

Un fine settimana diffuso e ricchissimo attraversa Rimini e tutta la Romagna, trasformando città, spiagge e borghi in un unico grande palcoscenico. Dalle arti performative di Supernova ai giovani del Rec Film Festival, fino allo sport sulla spiaggia con il TchoukBall Festival, il territorio si.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Le star di "Mare Fuori", "Notte prima degli Esami", "Motorvalley" e "La Preside" ospiti al Rec Film Festival 2026Rimini si prepara ad accogliere centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello... “BorgoMuse Festival”, ok dal ministero della cultura al festival di CollescipoliTeatro, musica ed eccellenze enogastronomiche del territorio: l’evento in programma a settembre ha ricevuto l’approvazione del Mic Il ministero della... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Street food, picnic, cultura, artigianato e divertimento in spiaggia: il Primo maggio a Riccione accende un lungo weekend di eventi; Kid Pass Days, il weekend al museo con i bambini: 100 siti e 150 attività da scoprire da Nord a Sud; Ruote veloci, il 23 e 24 maggio la Fondazione Marazzato festeggia i 120 anni del marchio Lancia con un weekend di cultura e spettacolo; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio). Weekend di degustazioni a Verucchio: oltre 20 produttori per In.Con.Tra il VinoC’è un modo diverso di vivere il vino, lontano dalla fretta e vicino alla bellezza, ed è questo lo spirito di In.Con.Tra il Vino, il format firmato Only-Events che prosegue il suo percorso tra i paesi ... altarimini.it Alghero, 31 siti da scoprire per il weekend di Monumenti Aperti31 siti e 9 itinerari visitabili, oltre 1.500 tra volontari tra studenti, insegnanti, associazioni e cittadini, il vero cuore pulsante della manifestazione, ... algheroeco.com Weekend di eventi nel Monregalese! - facebook.com facebook