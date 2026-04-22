Le star di Mare Fuori Notte prima degli Esami Motorvalley e La Preside ospiti al Rec Film Festival 2026

Rimini si prepara ad accogliere centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello spettacolo. Torna in città il Rec Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori, giunto quest'anno alla 17esima.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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