Le star di Mare Fuori Notte prima degli Esami Motorvalley e La Preside ospiti al Rec Film Festival 2026

Da riminitoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini si prepara ad accogliere centinaia di ragazzi provenienti da tutta la penisola, pronti a vivere una full immersion nel cinema e nello spettacolo. Torna in città il Rec Film Festival, concorso nazionale per cortometraggi realizzati da ragazzi e giovani autori, giunto quest'anno alla 17esima.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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