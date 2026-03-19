A Vieste il Fanoja Festival torna per la sua 14ª edizione, prevista il 20 e 21 marzo 2026. L’evento si svolgerà nel Borgo Ottocentesco e in Piazza Marina Piccola, attirando visitatori e partecipanti da diverse zone. La città si prepara ad accogliere questa manifestazione che da anni anima il centro storico con musica, spettacoli e incontri culturali.

La città di Vieste si prepara ad accogliere la 14ª edizione del Fanoja Festival, in programma il 20 e 21 marzo 2026 nello scenario suggestivo del Borgo Ottocentesco e di Piazza Marina Piccola. Un evento che, anno dopo anno, si conferma come un appuntamento identitario e culturale di grande rilievo, capace di unire tradizione, comunità e partecipazione. IL FESTIVAL CHE CRESCE NEGLI ANNIIl programma dell’edizione 2026 è il risultato di un lavoro attento e strutturato, avviato già dal mese di novembre e curato in ogni dettaglio, con l’obiettivo di offrire un festival sempre più qualificato, coinvolgente e ricco di contenuti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Il Fanoja Festival torna a Vieste con la 14ª edizione: appuntamento il 20 e 21 marzo 2026

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