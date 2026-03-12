A Pomarance, nei pressi di Volterra, si trova l’Agriturismo San Carlo, un luogo dedicato al relax tra le colline toscane e le acque termali riscaldate. L’azienda offre un ambiente tranquillo e immerso nella natura, con strutture che sfruttano le acque geotermiche per il benessere degli ospiti. La località si presenta come una meta ideale per chi cerca un’esperienza di pace e natura.

Un rifugio di pace si apre a Pomarance, nei pressi di Volterra. L’Agriturismo San Carlo propone un’esperienza di relax totale tra colline toscane e acque termali riscaldate. La struttura offre appartamenti indipendenti immersi nel verde, dove il tempo sembra fermarsi. Qui il mare è vicino ma non invade la quiete dei prati e degli alberi. La primavera e l’autunno emergono come stagioni ideali per soggiorni brevi o weekend all’insegna del turismo lento. Gli ospiti possono scegliere tra colazione e cena preparate con prodotti biologici dell’azienda agricola. Il tutto si svolge in un contesto che valorizza l’energia geotermica e il rispetto ambientale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Carlo: relax totale tra colline e acque geotermiche

Articoli correlati

San Valentino in SPA: dove celebrare l'amore in totale relaxIsolatevi dal mondo per riscoprirvi tra il calore delle acque termali e l’intimità di una sauna riservata.

Melissa Satta e Carlo Beretta: fuga d’amore alle Maldive tra relax e scatti socialL’ex velina Melissa Satta e il rampollo della dinastia Beretta sempre più uniti: vacanze da sogno nel paradiso tropicale Dalle… L’ex velina Melissa...