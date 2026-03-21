Il 30 marzo, il Piccolo Teatro di Milano organizza una serata speciale nella sala di via Rivoli per celebrare i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, il premio Nobel. L'evento si svolge nella città di Milano e coinvolge il pubblico con un omaggio dedicato al noto artista. La manifestazione si terrà nel teatro situato in via Rivoli.

Milano, 21 marzo 2026 – A cent'anni dalla nascita di Dario Fo, il Piccolo Teatro di Milano dedica una serata al premio Nobel, il 30 marzo, nella sala di via Rivoli. A pochi giorni dal centenario della nascita (24 marzo 1926) e nell'anno in cui ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa (13 ottobre 2016), Sandro Lombardi sarà sul palco, accompagnato dagli interventi di Giuseppina Manin e Giovanni Agosti e dalle musiche dal vivo di Luigi Attademo, nell a serata 'Per Dario Fo' ripercorrerà arte, vita, genio dell'artista che ha attraversato il Novecento trasformando il teatro in uno spazio di racconto, di satira e di partecipazione civile. Una immagine di Dario Fo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dario Fo, 100 anni dalla nascita del Premio Nobel: l’omaggio del Piccolo Teatro di Milano

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