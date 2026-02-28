Ginnastica artistica Carate vince l’apertura di Serie A1 | gran duello con Mestre brillano Targhetta e Abbadini

La Ginnastica Pro Carate ha ottenuto la vittoria nella prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, disputata al PalaPanini di Modena, con un punteggio di 240. La competizione ha visto un intenso duello con Mestre, mentre tra i protagonisti si sono distinti Targhetta e Abbadini. La squadra ha concluso la gara con il miglior risultato complessivo e ha superato gli avversari.

La Ginnastica Pro Carate ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, imponendosi al PalaPanini di Modena con il punteggio di 240.150. I brianzoli hanno avuto la meglio per una lunghezza piena nei confronti della Spes Mestre (239.150), al termine di un intenso duello che ha infiammato il pomeriggio in terra emiliana e da cui è rimasto fuori il Gymnastic Romagna Team (232.950 punti per salire sul gradino più basso del podio). Prestazione sopra le righe da parte del russo Arsenii Dukhno, prestito straniero che ha strabiliato su tutti gli attrezzi (spiccano il 14.700 al corpo libero e il 14.100 al cavallo con maniglie), affiancando Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola.