A Parigi si svolge un evento che ripercorre i 72 giorni della Comune, un episodio chiave nella storia del movimento operaio. La Comune di Parigi è stata un’esperienza che si è sviluppata dal 18 marzo al 28 maggio 1871, lasciando un’impronta significativa nel tempo. La narrazione si concentra sui fatti concreti di quel periodo, senza interpretazioni o commenti, offrendo un resoconto fedele di quei momenti.

L’esperienza della Comune di Parigi, simbolo fondamentale per il movimento operaio, durò settantadue giorni, dal 18 marzo al 28 maggio 1871. Noi, nello stesso arco di tempo, a 150 anni da quel fatto di grande importanza storica, ci siamo imposti di portare a termine la scrittura del testo; e ci siamo riusciti". Fabrizio Grillenzoni, co-autore, con il figlio Nicola, del libro ‘Il gran finale’, racconta quel momento del 2021 in cui, in piena pandemia, lavorando lui da Montepulciano, Nicola da Parigi, hanno realizzato l’opera. "È stato un lavoro intensissimo – ricorda Grillenzoni-padre, che ha all’attivo, anche come traduttore, decine di migliaia di pagine scritte –, di scrittura furiosa, ma anche momento di forte, stretta relazione tra padre e figlio, tra discussioni, collaborazione, affetto".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Il gran finale’ a Parigi. Memorie della Comune

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