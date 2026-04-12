I passaggi di Yeman Crippa per la vittoria a Parigi | tutti i tempi e il gran crono finale Le liste italiane all-time

Yeman Crippa ha conquistato la vittoria alla Maratona di Parigi, arrivando al traguardo in un tempo di 2 ore, 4 minuti e 34 secondi. Questa è la sua settima partecipazione alla corsa e rappresenta il miglior risultato di sempre per un atleta italiano in questa gara. I suoi passaggi lungo il percorso sono stati registrati con precisione, evidenziando la sua progressione e il crono finale. La classifica storica italiana si arricchisce così di un nuovo primato.

Yeman Crippa ha vinto la Maratona di Parigi, facendo centro alla settima apparizione in carriera sui 42,195 km: debuttò il 2 aprile 2023 a Milano in 2h08:57, tre anni e nove giorni dopo è riuscito a trionfare in una delle prove più prestigiose a livello mondiale (anche se non fa parte del circuito delle Major). Nel mezzo l’allora record italiano di 2h06:06 (a Siviglia, il 18 febbraio 2024), la prestazione sottotono offerta alle Olimpiadi di Parigi 2024 (2h10:36), i due ritiri del 2025 tra Londra e Mondiali di Tokyo, l’alto 2h10:59 corso lo scorso 7 dicembre a Valencia. Il 29enne trentino ha migliorato di 48 secondi il proprio personale e si...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - I passaggi di Yeman Crippa per la vittoria a Parigi: tutti i tempi e il gran crono finale. Le liste italiane all-time Impresa dell’azzurro Yeman Crippa: vittoria alla Maratona di ParigiABBONATI A DAYITALIANEWS Una vittoria storica sui 42,195 km della capitale francese Impresa straordinaria per Yeman Crippa, che conquista la Maratona... Atletica, Yeman Crippa vince la Maratona di Parigi: impresa storica per l’ItaliaImpresa storica alla Maratona di Parigi, una delle competizioni più prestigiose al mondo con quasi 60mila partecipanti al via.