Il Comune conferma il proprio impegno per il Roccella Summer Festival | gran finale con Baglioni
Il Comune di Roccella Jonica ha annunciato la sua collaborazione con Ticket Service Calabria per il Roccella Summer Festival, giunto alla sesta edizione. L’evento musicale, che si svolge durante l’estate calabrese, prevede un ricco programma di concerti. La manifestazione si concluderà con un concerto di Claudio Baglioni. La collaborazione tra le due parti prosegue ormai da diversi anni, con l’obiettivo di offrire un appuntamento musicale di rilievo.
Il Comune di Roccella Jonica conferma il proprio impegno a fianco della Ticket Service Calabria per il Roccella Summer Festival, che per il sesto anno consecutivo torna ad animare l’estate calabrese con una programmazione musicale di primo piano. A chiudere l’edizione 2026 sarà Claudio Baglioni.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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