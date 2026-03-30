Il Presidente della regione Lazio Rocca inaugura nuova Casa della Comunità a Bolsena – Il video

Il Presidente della regione Lazio ha partecipato all’inaugurazione della nuova Casa della Comunità a Bolsena. La struttura rappresenta la seconda di questo tipo aperta nella zona della Tuscia, dopo quella di Bagnoregio. L’evento si è svolto il 30 marzo 2026 e la cerimonia è stata documentata in un video.

(Agenzia Vista) Bolsena, 30 marzo 2026 È stata inaugurata la Casa della Comunità di Bolsena, la seconda struttura di prossimità attivata nella Tuscia dopo quella di Bagnoregio. All'evento hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il DG della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, e il sindaco Andrea Di Sorte. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Il movimento di Gianni Alemanno confluirà in Futuro nazionale: pronto l’asse sovranista con il nuovo partito di Vannacci Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il... 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Sanita’: si rafforzano servizi Viterbo, Rocca inaugura Casa comunita’ Bolsena, “vicini a cittadini”- fotoQuesta mattina, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente inaugurato la nuova Casa della comunità “Bolsena”. L’Asp inaugura a Monreale la nuova Casa della Comunità di via Ignazio FlorioL’Asp di Palermo inaugurerà e attiverà lunedì prossimo, 12 gennaio, a Monreale la Casa della Comunità di via Ignazio Florio, struttura territoriale...