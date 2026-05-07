Giro d'Italia a rischio epidemia | Lotto Intermarché colpita da gastroenterite a causa dello sterco di mucca

Alla vigilia del Giro d’Italia 2026, si segnala che la squadra Lotto Intermarché ha partecipato alla presentazione ufficiale con solo cinque corridori su otto iscritti, a causa di una gastroenterite causata dallo sterco di mucca. La situazione desta preoccupazioni per la salute dei componenti del team e potrebbe influenzare la partecipazione alla competizione. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i motivi delle assenze o le eventuali conseguenze sulla corsa.

Suona l'allarme alla vigilia del Giro d'Italia 2026: alla presentazione ufficiale delle squadre la Lotto Intermarché si è presentata con solo 5 degli 8 corridori iscritti. Il motivo? Hanno contratto un virus gastroenterico che li ha costretti all'isolamento per evitare il diffondersi del contagio. Infezione contratta al Famenne Ardenne Classic, in cui venne denunciata più volte la presenza di letame sulle strade al passaggio dei ciclisti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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