Il Comune di Sant’Elpidio a Mare ha vietato l’installazione di un impianto fotovoltaico in una zona considerata ad alto rischio di esondazioni. La decisione è stata presa dopo aver valutato i potenziali pericoli legati alla presenza di un’area soggetta a frequenti allagamenti. La delimitazione dell’area ha portato alla sospensione del progetto, confermando la posizione dell’amministrazione comunale.

SANT’ELPIDIO A MARE Aveva ragione il Comune nel dire no all’impianto fotovoltaico perché l’area è a rischio esondazione. È il verdetto del Tar Marche in merito al ricorso presentato da una società, la Eco Sun, realizzatrice di infrastrutture ad energia solare. L’azienda ha presentato nel 2024 una richiesta di Pas, Procedura autorizzativa semplice, per un impianto da 931 Kw nei pressi della stazione di servizio autostradale Chienti Est. Il Comune aveva interessato, in periodo di commissariamento, il Genio civile della Regione. Dopo un sollecito, è arrivata la risposta con cui l’ufficio ha precisato di non essere tenuto ad esprimere un parere in materia. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - No al fotovoltaico, vince il Comune di Sant'Elpidio a Mare. «Zona ad alto rischio esondazioni»

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