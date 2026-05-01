A Torino, il Primo Maggio è stato caratterizzato da scontri tra gruppi antagonisti di Askatasuna e sostenitori delle pro-Flottilla. Durante la giornata sono stati segnalati episodi di tensione, con lancio di bottiglie di vetro e insulti rivolti alle forze dell’ordine. La manifestazione si è trasformata in un momento di caos, con scene di confusione e scontri tra i presenti. La polizia è intervenuta per cercare di riportare la calma.

Mentre l’Italia intera celebra il lavoro come diritto e come valore fondante della nostra Costituzione, a Torino antagonisti di Askatasuna, pro-Pal e pro-Flottilla scatenano l’inferno. E alla faccia di festa e coesione nazionali, quello che va in scena è l’ennesimo, indecoroso, e inquietante spettacolo di intolleranza e guerriglia urbana. Siamo alle solite, ma non ci si anestetizza mai allo scempio messo in piazza: il corteo del Primo Maggio nel capoluogo piemontese è stato sfregiato dall’assalto dei soliti noti. Ossia, antagonisti, esponenti del centro sociale Askatasuna, No Tav e collettivi studenteschi, che hanno trasformato le strade della città in un campo di battaglia.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Torino, Primo Maggio di tensioni e violenza: gli antagonisti di Askatasuna e i pro-Flottilla scatenano il caos. Bottiglie di vetro e insulti alla polizia (video)

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