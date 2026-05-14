In un clima di tensione tra le rappresentanze sindacali e le aziende del settore metalmeccanico, si sono intensificate le richieste di incontri con il governo per definire politiche industriali condivise. La Fiom e Federmeccanica si sono confrontate pubblicamente, sottolineando la necessità di tavoli di discussione comuni per affrontare la crisi. Il presidente di Federmeccanica ha evidenziato con una battuta l’intento di trovare un accordo di fondo, lasciando intendere che le differenze emergono sui dettagli di come distribuire le risorse.

La sintesi, caustica, l’ha fornita il presidente di Federmeccanica Simone Bettini: “Noi dobbiamo essere d’accordo sul fatto che la mucca faccia il latte, poi saremo in disaccordo su come ci si divide quel latte”. Di fronte alla platea dei delegati della Fiom-Cgil, riuniti a Bari, il numero uno degli industriali del settore metalmeccanico ha avuto un confronto con il segretario generale del sindacato, Michele De Palma, che ben racconta lo stato comatoso della manifattura italiana. Perché i leader di due schieramenti ontologicamente opposti, si sono ritrovati a condividere le stesse preoccupazioni riguardo alle tante crisi che stanno colpendo il settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il gioco di sponda Fiom-Federmeccanica di fronte alla crisi: “Tavoli comuni per chiedere al governo politiche industriali”

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