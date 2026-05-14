Il giallo della visita segreta di Netanyahu negli Emirati smentita da Abu Dhabi

Il primo ministro ha dichiarato di aver effettuato una visita non annunciata negli Emirati Arabi Uniti, durante la quale avrebbe incontrato il presidente emiratino. L’informazione sulla visita è stata diffusa dal governo israeliano, mentre le autorità di Abu Dhabi hanno subito smentito l’evento. La notizia arriva nel pieno di tensioni legate alla guerra contro l’Iran, ma non ci sono conferme ufficiali da parte degli Emirati.

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