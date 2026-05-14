Il giallo della visita segreta di Netanyahu negli Emirati smentita da Abu Dhabi
Il primo ministro ha dichiarato di aver effettuato una visita non annunciata negli Emirati Arabi Uniti, durante la quale avrebbe incontrato il presidente emiratino. L’informazione sulla visita è stata diffusa dal governo israeliano, mentre le autorità di Abu Dhabi hanno subito smentito l’evento. La notizia arriva nel pieno di tensioni legate alla guerra contro l’Iran, ma non ci sono conferme ufficiali da parte degli Emirati.
Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver fatto una visita segreta negli Emirati Arabi Uniti mentre era in corso la guerra contro l’Iran e di aver incontrato il presidente emiratino Mohammed bin Zayed. Poche ore dopo la pubblicazione del comunicato da parte di Bibi, Abu Dhabi ha però smentito, sostenendo che la visita non sia mai avvenuta e respingendo l’ipotesi di «ricevere qualsiasi delegazione militare israeliana sul proprio territorio». Prime Minister's Office Statement: In the midst of Operation Roaring Lion, Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly visited the United Arab Emirates, where he met with UAE President Sheikh Mohamed bin Zayed.🔗 Leggi su Lettera43.it
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