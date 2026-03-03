Studenti italiani bloccati negli Emirati | decolla da Abu Dhabi il volo di rientro a Milano Linate per i 200 ragazzi

Da Abu Dhabi è partito un volo con destinazione Milano Linate, portando a casa duecento studenti italiani rimasti bloccati negli Emirati. Nel frattempo, un rappresentante del governo ha annunciato l'attivazione di una task force in Oman per aiutare sessantamila italiani che si trovano all'estero. La situazione coinvolge persone di diverse nazionalità e riguarda vari paesi.

Caos nel Golfo: oltre 70 mila italiani bloccati, arrivano task force e voli speciali per riportarli a casaHub strategici paralizzati e migliaia di viaggiatori in attesa. Studenti, turisti e lavoratori coinvolti: ecco come il governo italiano sta organizzando il rientro e quali sono le rotte alternative. panorama.it

Operazione coordinata dalla Farnesina con le Ambasciate ad Abu Dhabi e Mascate. Tajani: altri 98 connazionali trasferiti dagli Emirati all’Oman nella notte. Tra gli italiani atterrati lunedì sera c'è anche la moglie di Crosetto - facebook.com facebook

Il ministro Tajani: "Martedì 200 studenti rientrano con volo da Abu Dhabi". Tra loro anche i veneti. I ragazzi dovrebbero atterrare nel pomeriggio di domani a Milano Malpensa con un volo messo a disposizione dal governo emiratino. x.com