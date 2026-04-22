Abu Dhabi chiede dollari al FMI | crisi di liquidità negli Emirati

Durante gli incontri primaverili del FMI a Washington, il governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi ha presentato una richiesta ufficiale di linea di credito d’emergenza in dollari. La richiesta è stata avanzata il 20 aprile scorso e riguarda una crisi di liquidità che interessa gli Emirati Arabi. La mossa riflette le difficoltà finanziarie che il paese sta affrontando in questo periodo.

Il governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi, Khaled Mohamed Balama, ha richiesto ufficialmente una linea di credito d’emergenza in dollari durante gli incontri primaverili del FMI a Washington lo scorso 20 aprile. La mossa mette in luce la fragilità strutturale del sistema finanziario di Abu Dhabi, stretto tra le tensioni belliche regionali e una crescente necessità di liquidità che minaccia la stabilità del dirham. La richiesta di una swap line valutaria rivolta al segretario del Tesoro Scott Bessent e ai vertici della Federal Reserve arriva in un momento di estrema vulnerabilità per l’economia emiratina. Durante i colloqui a Washington, i funzionari di Abu Dhabi hanno cercato di giustificare l’attuale instabilità attribuendo il coinvolgimento nel conflitto alla politica di Donald Trump nei confronti dell’Iran.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abu Dhabi chiede dollari al FMI: crisi di liquidità negli Emirati Notizie correlate Iran, Starmer negli Emirati Arabi Uniti: l'arrivo ad Abu DhabiIl premier britannico, Keir Starmer, è arrivato negli Emirati Arabi Uniti per colloqui sulla guerra in Iran. Studenti italiani bloccati negli Emirati: decolla da Abu Dhabi il volo di rientro a Milano Linate per i 200 ragazziDecolla da Abu Dhabi il volo per riportare a Milano i duecento studenti italiani. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Energia, dollari, potere: il Golfo sta cambiando le regole. Gli Emirati investono un miliardo di dollari per l’intelligenza artificiale sull’Africa: una svolta strategicaIl recente annuncio di Abu Dhabi di investire un miliardo di dollari nello sviluppo di infrastrutture di intelligenza artificiale in Africa non è un episodio isolato, ma segna una svolta strategica ... ilfattoquotidiano.it MGX, Abu Dhabi scommette forte sull'AI con piano da 10 miliardi di dollari all'anno(Teleborsa) - MGX, società di investimento statale degli Emirati Arabi Uniti per le tecnologie di intelligenza artificiale istituita dal governo di Abu Dhabi nel 2024, sta diventando uno fra i ... borsaitaliana.it