Il FVG a Torino per il Salone del libro

Nella mattinata di giovedì 14 maggio si è tenuta l’inaugurazione dello stand della Regione Friuli Venezia Giulia al 38° Salone internazionale del Libro di Torino. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil. La manifestazione si svolge nella capitale del libro e coinvolge numerose regioni italiane e case editrici internazionali. La presenza del Friuli Venezia Giulia si inserisce tra le numerose iniziative promosse in questa edizione dell’evento.

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Alla presenza del vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil si è inaugurato nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, lo stand della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al 38° Salone internazionale del Libro di Torino. E nella mattinata di oggi hanno fatto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 5 cose da NON FARE al SALONE DEL LIBRO 2026 Sullo stesso argomento Il libro “Psicoanalisi e infanzia” di Adelia Lucattini al salone del libro di TorinoAl salone internazionale del libro di Torino 2026 sarà presentato il volume “Psicoanalisi e infanzia. Leggi anche: La Regione Campania a Torino per il Salone del libro Temi più discussi: Il Friuli Venezia Giulia al Salone del Libro di Torino con 32 eventi e oltre 70 autori; L’Associazione Editori FVG al Salone Internazionale del Libro di Torino nello stand della Regione Friuli Venezia Giulia; Salone del Libro di Torino, Anzil (Fvg): 32 eventi e progetto Capitali; Il fermento culturale del Fvg al Salone del Libro di Torino. #salonelibrotorino - Results on X | Live Posts & Updates x.com Eventi: Anzil, Fvg a salone libro To per promuovere cultura frontieraIl vicegovernatore ha inaugurato il ciclo di incontri nello stand della Regione. In programma 32 eventi e oltre 70 protagonisti tra autori, artisti e giornalisti Torino, 14 mag - Il ... ilgazzettino.it Al Salone del Libro apre lo Stand del Fvg con 70 voci della culturaCon un calendario di 32 eventi raccontati attraverso le voci di oltre 70 protagonisti tra autori, saggisti, poeti e artisti, si è aperto oggi lo stand della Regione Friuli Venezia Giulia al 38/o Salon ... ansa.it