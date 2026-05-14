Il FVG a Torino per il Salone del libro
Nella mattinata di giovedì 14 maggio si è tenuta l’inaugurazione dello stand della Regione Friuli Venezia Giulia al 38° Salone internazionale del Libro di Torino. Alla cerimonia ha partecipato il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport, Mario Anzil. La manifestazione si svolge nella capitale del libro e coinvolge numerose regioni italiane e case editrici internazionali. La presenza del Friuli Venezia Giulia si inserisce tra le numerose iniziative promosse in questa edizione dell’evento.
Alla presenza del vicepresidente e assessore regionale alla Cultura e allo Sport Mario Anzil si è inaugurato nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, lo stand della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al 38° Salone internazionale del Libro di Torino. E nella mattinata di oggi hanno fatto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
5 cose da NON FARE al SALONE DEL LIBRO 2026
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