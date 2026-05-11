la regione campania a torino per il salone del libro

La Regione Campania partecipa alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si svolge dal 14 al 18 maggio presso Lingotto Fiere. Lo stand occupa un’area di 270 metri quadrati nel Padiglione Oval. La presenza regionale al salone include esposizioni e eventi dedicati alla cultura e alla letteratura campana. La partecipazione si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse per valorizzare il patrimonio culturale locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Uno stand nel Padiglione Oval di 270 metri quadrati. Sarà questo lo spazio della Regione Campania alla trentottesima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio a Lingotto Fiere. Una vera e propria vetrina per gli oltre 50 editori campani che parteciperanno alla rassegna letteraria più importante d’Italia. Tanti i libri in esposizione e vendita, e molti di questi saranno presentati al pubblico nel corso dei 45 appuntamenti che compongono il ricco calendario degli incontri, sette dei quali avranno un rilievo istituzionale. Con l’obiettivo dichiarato di valorizzare la vivacità e la ricchezza del patrimonio librario regionale, mettendo in evidenza la straordinaria qualità della produzione editoriale e i tanti talenti letterari.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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