Il rapporto tra l'allenatore e il club napoletano sembra essere in fase di stallo, con il presidente che ha comunicato alcune richieste ufficiali. Tra queste, la riduzione del budget destinato al mercato e una revisione dei ruoli all’interno dello staff. La situazione rimane incerta mentre si attendono sviluppi ufficiali che chiariscano le intenzioni di entrambe le parti. La decisione definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Giuntoli riparte dall’Atalanta: perché puntare su di lui e quali sono stati i suoi migliori colpi di mercato in carriera Calciomercato Como: SOS giocatori italiani, due grande obiettivi in estate per rinforzare l’ossatura nostrana. Chi sono Torino, mentre Cairo valuta Gattuso e Juric, D’Aversa ha il sostegno di squadra e tifosi: la panchina granata è un rebus! Di Francesco: «Sorrido perché ho fatto vedere i calci d’inizio della Juventus 2-3 volte e poi prendi gol dopo 12 secondi.» Spalletti: «Vlahovic? La società ha tentato di avere un contratto del genere e farà un nuovo tentativo» Dossena non ci sta: «Essere accusato di razzismo mi rattrista e ferisce.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Il futuro di Conte al Napoli è in bilico! De Laurentiis detta le condizioni per la permanenza: ridimensionamento di budget e di ruoli!

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