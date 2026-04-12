Borgomanero firmato l' accordo per il nuovo padiglione dell' ospedale | maxi investimento da 26 milioni

Recentemente è stata firmata una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e l'Asl di Novara, che autorizza un investimento superiore ai 26 milioni di euro destinato all'ospedale di Borgomanero. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo padiglione e un restyling complessivo della struttura sanitaria. L'accordo rappresenta l'avvio ufficiale di interventi che interesseranno il presidio.