Borgomanero firmato l' accordo per il nuovo padiglione dell' ospedale | maxi investimento da 26 milioni
Recentemente è stata firmata una convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e l'Asl di Novara, che autorizza un investimento superiore ai 26 milioni di euro destinato all'ospedale di Borgomanero. Il progetto prevede la costruzione di un nuovo padiglione e un restyling complessivo della struttura sanitaria. L'accordo rappresenta l'avvio ufficiale di interventi che interesseranno il presidio.
Un nuovo padiglione e un profondo restyling per l'ospedale di Borgomanero. È stata firmata nei giorni scorsi la convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e l'Asl di Novara che dà ufficialmente il via libera a un investimento di oltre 26 milioni di euro per il presidio sanitario.I dettagli.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Yildiz Juve, le cifre definitive del rinnovo: maxi investimento da 50 milioni. Dal 26/27 sarà il più pagatodi Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, le cifre definitive del rinnovo: maxi investimento da 50 milioni.
Battipaglia, via libera unanime al nuovo ospedale: investimento da 23,5 milioniVia libera unanime del Consiglio comunale alla realizzazione del nuovo ospedale a Battipaglia.