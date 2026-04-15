Marquinhos gigantesco contro il Liverpool dice grazie all'Italia | Zeman mi ha cambiato

Dopo la vittoria del PSG contro il Liverpool in semifinale di Champions League, il difensore brasiliano ha parlato in diretta a Sky. Ha ringraziato l'allenatore Zeman, ricordando il suo periodo alla Roma e come quell'esperienza gli abbia insegnato a migliorare nella fase difensiva. Durante l'intervista, ha menzionato anche il suo confronto con l'ex campione italiano, sottolineando come il calcio italiano abbia influito sul suo sviluppo.

Dopo la semifinale di Champions conquistata dal PSG contro il Liverpool, Marquinhos risponde a Del Piero su Sky e ricorda l'esperienza alla Roma: "Zeman mi ha insegnato a difendere, in Italia sono uscito dalla mia comfort zone".🔗 Leggi su Fanpage.it Aka7even rompe il silenzio su Cristina Ferrara: “Mi ha cambiato l’idea che avevo dell’amore”Aka7even esce allo scoperto sulla storia con Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Marquinhos guida il PSG: il segreto di Zeman per sconfiggere il LiverpoolIl Parigi ha conquistato un posto tra le ultime quattro squadre della Champions League dopo il successo ottenuto ad Anfield Road contro il Liverpool.