Il focus Passeri al tg dei bimbi | Vi dico la mia passione

Andrea Passeri ha ripercorso la sua esperienza legata all’Ascoli Calcio, squadra in cui ha giocato e vissuto momenti significativi. Durante un’intervista, ha parlato della passione che lo ha spinto a tornare sull’argomento, ricordando il rapporto con il padre Bernardino, ex allenatore e dirigente del club. Il suo racconto si è concentrato sui ricordi legati alla carriera e alle emozioni vissute durante gli anni in bianco e nero.

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