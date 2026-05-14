Il focus Passeri al tg dei bimbi | Vi dico la mia passione
Andrea Passeri ha ripercorso la sua esperienza legata all’Ascoli Calcio, squadra in cui ha giocato e vissuto momenti significativi. Durante un’intervista, ha parlato della passione che lo ha spinto a tornare sull’argomento, ricordando il rapporto con il padre Bernardino, ex allenatore e dirigente del club. Il suo racconto si è concentrato sui ricordi legati alla carriera e alle emozioni vissute durante gli anni in bianco e nero.
Andrea Passeri è tornato nuovamente a parlare della sua avventura, condivisa assieme a papà Bernardino, alla guida dell’Ascoli Calcio. Il direttore strategico ha risposto alle domande degli alunni della classe terza della secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo suore concezioniste di Ascoli nell’ambito di ‘Il Tg dei bambini’, progetto del Bim Tronto ideato in collaborazione con l’emittente Vera Tv che prevede la realizzazione di un telegiornale creato interamente dagli alunni. Tante le domande rivolte al direttore bianconero. "La passione per il calcio c’è sempre stata – ha dichiarato Andrea Passeri –, ho scelto di portare il mio talento e la passione nel lavoro, ho studiato marketing e comunicazione, poi mi sono avvicinato al calcio come allenatore e ho trasferito nel lavoro il mio approccio al marketing e alla comunicazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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