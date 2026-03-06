Stramaccioni sul derby | Matchpoint Scudetto? Vi dico la mia Ecco chi sarà decisivo nella sfida e perchè

A pochi giorni dal derby di Milano, l’ex tecnico nerazzurro ha commentato il match, indicando chi potrebbe essere decisivo e spiegando le ragioni di questa scelta. Durante l’intervista, ha sottolineato alcuni aspetti tattici e i giocatori più in forma, senza entrare in ipotesi o considerazioni personali. La sua analisi si concentra sugli elementi che potrebbero influenzare il risultato della partita.

Bastoni Inter, l’allarme dalla Spagna: il Barcellona insiste! Cresce l’ottimismo tra i catalani per una ragione Griezmann Orlando City, gli statunitensi fanno sul serio! Contatti fitti con l’Atletico Madrid: c’è un doppio piano Allegri Milan, la verità sul rinnovo e il piano della società per allontanare il Real Madrid. Ecco la richiesta dell’allenatore Vergara svela: «A gennaio potevo andare via, ma sapevo di avere la stima di Conte. Pio Esposito è il futuro dell’Italia, non chiamateci più.» Infortunio Dybala, com’è andato l’intervento... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Stramaccioni sul derby: «Matchpoint Scudetto? Vi dico la mia. Ecco chi sarà decisivo nella sfida e perchè» Stramaccioni analizza la corsa Scudetto: «Juventus rinata, vi dico dove arriverà l’Inter»Mercato Inter, Bastoni seguito in Premier League! Ecco quali club sono interessate Calciomercato Inter, clamorosa suggestione Alisson! Si apre il... Leggi anche: Manna fa eco a Conte: «Inter la favorita per lo scudetto, vi spiego perché. Pio Esposito farà grandi cose, su Palestra vi dico questo» Approfondimenti e contenuti su Matchpoint Scudetto. Temi più discussi: Il Genoa era più importante del Bodo. Derby e match point scudetto: Inter chiudila; La SETTIMANA di MILAN-INTER: MATCH POINT SCUDETTO! Prima il COMO: Chivu CAMBIA MODULO?; Rivivi la diretta! Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME; CdS - Inter al derby con il +10: nulla era scontato. E il fastidio di Chivu... Stramaccioni: Inter, match point scudetto. Barella sarà decisivo. E su Chivu…L'ex tecnico nerazzurro presenta i temi principali del derby di Milano in programma domenica sera a San Siro ... msn.com Stramaccioni: Può essere il derby di Barella: ecco perché. Champions? Vedo analogie col 2024Sì: è forse il primo match-point tricolore per l’Inter. Andrea Stramaccioni comincia così la sua analisi su Tuttosport del derby di Milano. Chi può essere l’uomo decisivo per il Milan? Io dico Le ... msn.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Harry Styles · Aperture. REWATCH MATCHPOINT GARA 1 Gara 1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto tra @verovolley e @megabox_volley si era conclusa con questo monster block Le tigri di Vallefoglia riuscir - facebook.com facebook Da INTER-MILAN a MILAN-INTER, CHIVU un FENOMENO: MATCH POINT SCUDETTO! Le ULTIMISSIME SEGUI LA DIRETTA youtube.com/watchv=VDcdZI… x.com