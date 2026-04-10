Muric si racconta | Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo anche 8 Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma Vi racconto la mia miglior parata

Arijanet Muric ha condiviso alcuni dettagli sulla sua crescita come portiere, sottolineando che con il tempo sta migliorando nelle decisioni, come sui cross e nell’intercettare i palloni. Ha espresso un giudizio positivo sulla sua valutazione del voto al Sassuolo, che si aggira tra 7 e mezzo e 8. Inoltre, ha commentato il suo apprezzamento per il portiere di riferimento, senza fare nomi, e ha descritto una delle sue migliori parate durante la stagione.

Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. Vi racconto la mia miglior parata» Leggi anche: Milinkovic-Savic si racconta: "Mi interessa solo vincere. Ero centravanti, vi racconto perché poi ho fatto il portiere" Sassuolo, Koné si racconta: «Impresa della stagione? Il 3-0 a Bergamo. Grosso? Mi ha aiutato molto. A Marsiglia sono cresciuto molto».Spalletti Juve, aria di rinnovo ma c’è un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato! Tutti i dettagli Allegri Real Madrid, altro che porta... Si parla di: Sassuolo-Cagliari, le pagelle di CM: Thorstvedt e Pinamonti brillano, Obert grazia Muric; Pardo: Sassuolo di rimonta. Rischio Muric contro il Cagliari, motorino Thorstvedt.