Muric si racconta | Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo anche 8 Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma Vi racconto la mia miglior parata

Da calcionews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arijanet Muric ha condiviso alcuni dettagli sulla sua crescita come portiere, sottolineando che con il tempo sta migliorando nelle decisioni, come sui cross e nell’intercettare i palloni. Ha espresso un giudizio positivo sulla sua valutazione del voto al Sassuolo, che si aggira tra 7 e mezzo e 8. Inoltre, ha commentato il suo apprezzamento per il portiere di riferimento, senza fare nomi, e ha descritto una delle sue migliori parate durante la stagione.

Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Calciomercato Torino: occasione Okoli in estate, perché il colpo dal Leicester è possibile. Due granata pronti a fargli spazio! Novità importanti Calciomercato Juventus: incontro in agenda per il rinnovo di Vlahovic! Ingaggio, volontà di club e giocatore, uno ‘sponsor’ per il prolungamento Calciomercato Inter, svolta per il futuro di Thuram: i nerazzurri hanno preso una decisione importante! Cosa filtra in vista dell’estate Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Muric si racconta: «Voto al Sassuolo? Dico 7 e mezzo, anche 8. Miglior portiere? Mi piace molto Donnarumma. Vi racconto la mia miglior parata»

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