Nessun caso positivo di Hantavirus è stato riscontrato in Italia dopo i controlli effettuati. I test sui quattro passeggeri del volo tra Johannesburg e Amsterdam del 25 aprile sono risultati negativi e tutte le persone coinvolte sono asintomatiche. Nonostante l’allarme, le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione e mantenere alta la sorveglianza.

Allarme rientrato, per il momento, nel nostro Paese. "Tutte le 4 persone oggi in Italia presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile sono asintomatiche, seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati a Milano e Messina sono negativi ai test". È quanto ha confermato ieri il ministro della Salute Orazio Schillaci al question time alla Camera assicurando che, in merito ai rischi di diffusione dell’ Hantavirus, "c’è stata una risposta concreta, tempestiva e coordinata". "I cittadini devono stare tranquilli, l’Hantavirus si conosce e monitoriamo. Non è il Covid", ha affermato Schillaci.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il focolaio di Hantavirus. Negativi i test in Italia . Ma sorveglianza massima

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