Hantavirus il Ministero | Tutti negativi i test sui casi sospetti in Italia

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero della Salute ha comunicato che tutti i test effettuati sui casi sospetti di hantavirus in Italia sono risultati negativi. In particolare, gli accertamenti virologici eseguiti su un turista britannico, che era stato individuato e messo in quarantena dopo aver viaggiato su un volo tra Sant'Elena e Johannesburg, hanno dato esito negativo. La notizia è stata diffusa per tranquillizzare sull'assenza di casi confermati nel paese.

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Nessun allarmismo sull'hantavirus. Il Ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma".   Insomma, la giusta attenzione per gli effetti del focolaio di hantavirus registrato sulla nave da crociera attraccata nei giorni scorsi a Tenerife.🔗 Leggi su Iltempo.it

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