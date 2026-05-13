Hantavirus il Ministero | Tutti negativi i test sui casi sospetti in Italia

Il Ministero della Salute ha comunicato che tutti i test effettuati sui casi sospetti di hantavirus in Italia sono risultati negativi. In particolare, gli accertamenti virologici eseguiti su un turista britannico, che era stato individuato e messo in quarantena dopo aver viaggiato su un volo tra Sant'Elena e Johannesburg, hanno dato esito negativo. La notizia è stata diffusa per tranquillizzare sull'assenza di casi confermati nel paese.

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Nessun allarmismo sull'hantavirus. Il Ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma". Insomma, la giusta attenzione per gli effetti del focolaio di hantavirus registrato sulla nave da crociera attraccata nei giorni scorsi a Tenerife.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Hantavirus, il Ministero: "Tutti negativi" i test sui casi sospetti in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus: sei casi sospetti in Italia, negativi i due stranieri in quarantena tra Milano e Messina Hantavirus: ministro, negativi tutti e 4 i test dei pazienti isolati in ItaliaAGI - Il ministero della Salute informa che "gli accertamenti virologici sull'hantavirus eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e... Temi più discussi: Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia nessun pericolo; Hantavirus, circolare del Ministero. Aggiornamento e indicazioni di sanità pubblica; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco; Hantavirus, tutte le regole per l’Italia: dalle mascherine alle quarantene, ai casi sospetti. Il #MinisterodellaSalute ha disposto quarantena fino a 42 giorni e controlli per i contatti a rischio legati all’ #Hantavirus. Restano pochi i casi sospetti in #Italia e tutti sono asintomatici: secondo il ministro Orazio Schillaci non c’è alcuna emergenza x.com Hantavirus, il ministero della Salute allerta gli uffici di frontiera reddit Hantavirus, il Ministero: Tutti negativi i test sui casi sospetti in ItaliaNessun allarmismo sull'hantavirus. Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul ... iltempo.it Hantavirus, test per una donna ricoverata a Messina. Isolato a Milano turista inglese a rischio contagioE' stato effettuato nella serata di oggi, martedì 12 maggio, un test per Hantavirus su una turista argentina, ricoverata a Messina per una polmonite. Lo comunica il ministero della Salute. La donna er ... adnkronos.com