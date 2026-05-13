Hantavirus | test negativi in Italia per i 4 sospetti contagiati

In Italia, quattro persone sospettate di aver contratto l’hantavirus sono state sottoposte ai test, i risultati sono risultati negativi. Nel frattempo, si sono verificati nuovi sviluppi a bordo di un traghetto che si dirige verso Rotterdam, dove i passeggeri si chiedono cosa possa accadere ora. L'equipaggio di nazionalità filippina, dopo lo sbarco dei turisti, è stato messo in isolamento, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa misura.

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? Punti chiave Cosa rischiano ora i passeggeri della MV Hondius verso Rotterdam?. Perché l'equipaggio filippino è rimasto isolato dopo lo sbarco dei turisti?. Come gestiranno le autorità olandesi la disinfestazione della nave contaminata?. Chi dovrà pagare il rimpatrio dei lavoratori dopo la quarantena?.? In Breve Nave MV Hondius diretta a Rotterdam con 25 membri dell'equipaggio a bordo.. 38 lavoratori filippini attendono il rimpatrio coordinato da Wagenborg Manila Inc.. Turista inglese rintracciato dopo il volo Sant'Elena-Johannesburg del 25 aprile.. 122 passeggeri sbarcati a Tenerife per evitare contaminazioni dopo il decesso.. Il Ministero della Salute ha confermato mercoledì 13 maggio che i test virologici condotti in Italia su quattro soggetti sospetti di esposizione all’Hantavirus sono risultati negativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus: test negativi in Italia per i 4 sospetti contagiati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, il Ministero: "Tutti negativi" i test sui casi sospetti in Italia Hantavirus in Italia: tutti negativi i test sui sospetti casi di contagioIl ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena... Temi più discussi: Hantavirus. Campitiello (Min. Salute): Negativo il test per la persona in isolamento in Veneto; Hantavirus, test negativo per la persone in isolamento in Veneto; Hantavirus, test negativo per il paziente in isolamento in Veneto; Hantavirus, negativi i test sui casi tra Roma, Milano e Messina. Negativi ai test Hantavirus il turista britannico e l’amico, la donna argentina a Messina e il ragazzo calabrese x.com Mappa dell'hantavirus: dalla Germania agli Stati Uniti e Singapore, i paesi collegati all'hantavirus - reddit.com reddit Hantavirus, escluso contagio in Italia: negativi i test su turista inglese e pazienti di Messina e CalabriaHantavirus, tutti negativi i test sui casi sospetti collegati al volo A Milano, un turista britannico di circa 60 anni e il suo accompagnatore, contat ... assodigitale.it Hantavirus: negativi i test in Italia. Francia, quarantena in ospedale per i casi contattoIl ministero della salute informa sull'esito degli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico e sul suo accompagnatore, sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciari ... giornaletrentino.it