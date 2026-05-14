Il finto carabiniere trovato con quasi mezzo chilo di gioielli in oro
Un uomo accusato di aver commesso diverse truffe è stato arrestato e portato in carcere a Brescia. Durante un controllo, sono stati trovati con lui quasi mezzo chilo di gioielli in oro, che si sospetta siano frutto di attività illecite. La sua presenza nel Nord Italia era legata a una serie di truffe, e ora si trova in custodia cautelare. L’indagine prosegue per verificare altri eventuali reati collegati.
È finita in una cella del carcere di Brescia la trasferta nel Nord Italia di un truffatore seriale e pure professionista. Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia lo hanno individuato in un bed and breakfast della nostra città dove alloggiava. Il blitz, dopo appostamenti e servizi di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Finto carabiniere truffa un'anziana e fugge con un chilo e mezzo d'oro: "Stordita con uno spray"
Finto carabiniere raggira un'85enne, ma la polizia recupera il bottino di oro e gioielliMacerata, 31 marzo 2026 – Ancora una truffa del finto carabiniere, ma questa volta la Polizia ferma i responsabili e restituisce il bottino: gioielli...
Temi più discussi: Ennesima truffa del finto carabiniere, due arresti in flagranza; Truffa del finto carabiniere, due giovani arrestati per il furto di 45.000 euro; Finto carabiniere truffa un'anziana e fugge con un chilo e mezzo d'oro: Stordita con uno spray; Truffa: finto carabiniere arrestato.
Finto carabiniere truffa il parroco, arrestato mentre riceve il denaro elivebrescia.tv/finto-carabini… via @ÈliveBrescia TV #Brescia #elive #carabinieri #Palazzolo #Parroco #truffa x.com
RAGGIRATA DA FINTO CARABINIERE, LE RUBANO GLI UNICI RICORDI DELLA MAMMA. I VERI CARABINIERI LE RESTITUISCONO IL BOTTINO La vicenda si è svolta a Cortazzone, un piccolo borgo di neanche 600 abitanti dell’astigiano. Un giovane di 24 - Facebook facebook
Ora c’è il finto finanziere: Deve venire in caserma: gli ripuliscono l’abitazioneFioccano i tentativi di truffa segnalati a polizia e carabinieri, un anziano derubato sull’Arceviese: quando ha ricevuto la chiamata del figlio era troppo tardi. ilrestodelcarlino.it
Villaromagnano: in carcere il finto carabiniere truffatoreI Carabinieri di Tortona hanno scoperto e denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria un 37enne di Perugia, già gravato da precedenti, per avere commesso una truffa aggravata a danno di un ... giornale7.it