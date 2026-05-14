Il finto carabiniere trovato con quasi mezzo chilo di gioielli in oro

Da bresciatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo accusato di aver commesso diverse truffe è stato arrestato e portato in carcere a Brescia. Durante un controllo, sono stati trovati con lui quasi mezzo chilo di gioielli in oro, che si sospetta siano frutto di attività illecite. La sua presenza nel Nord Italia era legata a una serie di truffe, e ora si trova in custodia cautelare. L’indagine prosegue per verificare altri eventuali reati collegati.

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È finita in una cella del carcere di Brescia la trasferta nel Nord Italia di un truffatore seriale e pure professionista. Gli agenti della Squadra Mobile di Brescia lo hanno individuato in un bed and breakfast della nostra città dove alloggiava. Il blitz, dopo appostamenti e servizi di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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