Il finto carabiniere trovato con quasi mezzo chilo di gioielli in oro

Un uomo accusato di aver commesso diverse truffe è stato arrestato e portato in carcere a Brescia. Durante un controllo, sono stati trovati con lui quasi mezzo chilo di gioielli in oro, che si sospetta siano frutto di attività illecite. La sua presenza nel Nord Italia era legata a una serie di truffe, e ora si trova in custodia cautelare. L’indagine prosegue per verificare altri eventuali reati collegati.

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