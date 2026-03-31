Finto carabiniere raggira un' 85enne ma la polizia recupera il bottino di oro e gioielli

Nella giornata del 31 marzo 2026, a Macerata, la polizia ha arrestato due persone coinvolte in una truffa commessa ai danni di un’anziana di 85 anni. I responsabili avevano simulato di essere carabinieri e avevano sottratto gioielli e denaro alla vittima poche ore prima. Gli agenti hanno recuperato il bottino e messo fine all’episodio criminoso.

Macerata, 31 marzo 2026 – Ancora una truffa del finto carabiniere, ma questa volta la Polizia ferma i responsabili e restituisce il bottino: gioielli e denaro sottratti poche ore prima a un’85enne di Macerata. La Polizia di Stato ha identificato lungo l’autostrada A1 il veicolo con cui due persone avevano truffato l’anziana a Macerata. Nel primo pomeriggio di lunedì 23 marzo la pensionata, residente in città, ha aperto la porta di casa a una persona che si dichiarava appartenente all’Arma dei carabinieri e che le chiedeva di mettere a sua disposizione i preziosi e i contanti che teneva in casa. Le raccontava che pochi minuti prima, durante una rapina in una gioielleria, era stata utilizzata l’auto appartenente alla famiglia della signora per la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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