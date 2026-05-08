Finto carabiniere truffa un' anziana e fugge con un chilo e mezzo d' oro | Stordita con uno spray

Nel pomeriggio del 7 maggio, a Viterbo, un uomo si è spacciato per un carabiniere e ha tentato di truffare un’anziana in via San Biele. Dopo averla stordita con uno spray, le ha portato via circa un chilo e mezzo di oro. La donna, sorpresa e confusa, ha subito chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute per avviare le indagini. Nessuno è stato ancora fermato.

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Ancora truffe ai danni di anziani a Viterbo. Questa volta i malviventi sono entrati in azione in via San Biele nella mattinata del 7 maggio. Un uomo, stando a quanto ricostruito, si sarebbe presentato alla porta della vittima, una 78enne che vive da sola, qualificandosi come un capitano dei.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Finto carabiniere tenta di truffare un'anziana, ma lei recita la parte e lo fa arrestare Notizie correlate Finto carabiniere truffa un’anziana: fermato con oro e contanti appena rubatiUna telefonata, la paura di un pericolo imminente e poi la consegna di gioielli e contanti. Truffa del finto carabiniere, colpo all’anziana e fuga: presi a Caserta con 100 grammi d’oroNel tardo pomeriggio di ieri, 19 febbraio 2026, a Caserta, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza due persone ritenute responsabili di una truffa... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Senza questi soldi suo figlio sarebbe in carcere, finto carabiniere truffa anziana e si fa consegnare 2 mila euro; Finto carabiniere truffa un’anziana a Felino: 25mila euro tra gioielli e contanti; Truffa del finto carabiniere, un monzese convince un anziano di Lecco a comprare un lingotto d'oro; Ci dia tutto l'oro: finti carabinieri incastrati da quelli veri a Montelibretti. Finto carabiniere citofona a un’anziana e si fa consegnare tutto l’oro, lei ha un maloreFinto carabiniere citofona a un'anziana e si fa consegnare tutto l'oro, lei ha un malore. Viterbo - Ancora una truffa messa a segno - Sul caso sta indagando la polizia ... tusciaweb.eu Finto carabiniere truffa un anziano per pagarsi le cartelle esattorialiPer mettersi in regola ha scelto di commettere un altro reato. In realtà per lui solo l’ultimo di una lunga serie di raggiri simili ai danni di persone anziane o indifese. Più probabilmente ha deciso ... giornaledibrescia.it Finto carabiniere truffa un anziano per pagarsi le cartelle esattoriali x.com Finto carabiniere tenta la truffa a un 88enne: scatta il blitz e due arresti a Udine - Link all'articolo nel primo commento facebook