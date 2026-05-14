il festival le scuole salgono sul palcoscenico

Il Cesalpino Festival si prepara a portare sul palco diverse esibizioni di studenti delle scuole locali. Nei prossimi giorni, tre appuntamenti si svolgeranno in vari teatri della città, offrendo ai giovani la possibilità di esibirsi davanti al pubblico. Le date sono state annunciate e coinvolgeranno diversi gruppi scolastici in performance musicali. La manifestazione mira a dare spazio ai talenti emergenti della comunità scolastica.

Tanti appuntamenti in musica con il Cesalpino Festival che propone tre date in cui i ragazzi della scuola si esibiranno per il pubblico sui palchi dei teatri cittadini. "La scuola media Cesalpino è stata la prima scuola in Italia ad offrire un percorso di sperimentazione musicale – ricorda la preside Sandra Guidelli – dal 1978 ad oggi ha formato ogni anno una media di quaranta giovani musicisti". "I nostri ragazzi ogni anno ci entusiasmano con la loro musica, una vera e propria rivelazione ma anche un rifugio - aggiunge Sandra Guidelli – e quest’anno con la terza edizione del Cesalpino Festival desideriamo continuare a valorizzare la loro musica e non solo, regalando a tutti i nostri meravigliosi studenti la possibilità di raccontarsi anche con le arti visive il teatro, la danza e la letteratura".🔗 Leggi su Lanazione.it

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Columbia County students take the stage for Arts at the Plaza

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