La musica torna protagonista con il festival Soglianosonica | tra gli ospiti anche Faccianuvola

La quinta edizione del festival Soglianosonica sta prendendo forma e si terrà nella piazza Matteotti di Sogliano al Rubicone. L'evento è organizzato da RetroPop Live e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama musicale locale. Tra gli artisti confermati figura anche il progetto Faccianuvola. La manifestazione si svolge in uno spazio pubblico, già sede di numerosi eventi musicali nel passato.

Si va definendo il calendario della quinta edizione di Soglianosonica, il festival che RetroPop Live organizza in piazza Matteotti a Sogliano al Rubicone, ormai storica e tradizionale piazza musicale.Dopo l’annuncio del ritorno in Romagna degli Skunk Anansie, attesi a Sogliano mercoledì 22 luglio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Street food e musica, torna Schiticchio: tra gli ospiti anche la cantante ClaraTorna a Sant'Agata di Militello uno degli appuntamenti più attesi della primavera siciliana: Schiticchio Festival, che nel 2026 celebra la sua quinta... Torna a Cesena il Festival malatestiano della libertà, tra gli ospiti c'è anche Marco Rizzo“Il Festival della Libertà è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei - e...