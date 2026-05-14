Il fatto Il difensore Conti continuerà a vestire in bianconero

Il difensore Andrea Conti resterà in forza alla formazione del Siena. La società ha deciso di rinnovare il contratto e proseguire il rapporto con il giocatore, che continuerà a indossare la maglia bianconera per la prossima stagione. La decisione è stata comunicata ufficialmente, confermando la volontà di mantenere il calciatore nel roster della squadra.

E’ uno dei bianconeri a cui il Siena ha deciso di rinnovare la fiducia: Andrea Conti continuerà a vestire la maglia della Robur. "Si era parlato del prolungamento del contratto già a dicembre-gennaio, quando in panchina c’era ancora mister Bellazzini – ha svelato a Gazzetta di Siena –. Con l’arrivo di Voria la firma è rimasta in stand-by: dovevo dimostrare al nuovo allenatore di meritare il rinnovo. Credo di essermelo meritato: ho sempre dato il 100 per cento". Conti è stato tra i giocatori impiegati con maggiore continuità. "Ho giocato tutte le partite tranne l’ultima di campionato, perché il mister, da diffidato, non mi ha voluto rischiare. Una scelta comprensibile anche se la tribuna non piace a nessuno.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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