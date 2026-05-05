Il difensore bianconero per il Milan di Allegri | pericolo Premier League

Durante la partita tra Udinese e Torino allo Stadio BluEnergy, un rappresentante del Milan era presente sugli spalti per osservare da vicino un giovane difensore centrale. Il giocatore sta attirando l’interesse di diversi club di Premier League e italiane, grazie alle sue prestazioni in questa stagione. La presenza del dirigente del Milan segnala un certo interesse per il profilo, che potrebbe diventare uno dei nomi caldi di mercato nelle prossime settimane.

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