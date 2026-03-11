Ghiotto Juventus il difensore bianconero così dopo la firma sul contratto | Orgoglioso di vestire questi colori – FOTO

Un nuovo difensore ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus. Dopo aver apposto la firma, ha dichiarato di essere orgoglioso di vestire i colori bianconeri. La firma arriva in un momento in cui l’Under 16 continua a dominare il proprio girone. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Ghiotto Juventus, il difensore firma il suo primo accordo da professionista blindando il futuro mentre l'Under 16 domina il suo girone. Il settore giovanile del club bianconero regala grandissime soddisfazioni in questa fase della stagione. L'attenzione è puntata sull' Under 16, capace di imporre un dominio assoluto nel proprio raggruppamento. Il cammino dei ragazzi è stato impeccabile, fatto di vittorie in sequenza e prestazioni corali di altissimo livello. Questo impressionante ruolino di marcia ha permesso di centrare l'obiettivo primario con nettissimo anticipo. A ben cinque giornate dalla fine della fase eliminatoria, la formazione ha matematicamente conquistato l'accesso agli ottavi di finale. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus rende nota la firma del difensore classe 2010 Alessandro Ghiotto con il club bianconero per quello che è il suo primo contratto da professionista.