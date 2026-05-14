La Provincia ha deciso di opporsi al progetto di svuotamento dell’invaso del Furlo proposto da Enel Green Power, che prevedeva di cercare un giovane di 19 anni nella gola. La decisione arriva dopo che il piano è stato valutato come potenzialmente dannoso per l’habitat, la riserva d’acqua e le specie di pesci presenti nella zona. La posizione delle autorità si basa sulla necessità di tutelare l’area naturale e le sue caratteristiche ambientali.

Stop allo svuotamento dell’invaso del Furlo per cercare il 19enne di Acqualagna Riccardo Branchini: la Provincia dice no al piano di Enel Green Power perché, fatto così, rischia di non proteggere abbastanza la Riserva, i pesci e l’ambiente della gola. Il via libera era arrivato, ma non era un sì senza condizioni: per abbassare l’acqua servivano cautele che, secondo l’ente, non sono garantite. Da un anno e mezzo le ricerche di Riccardo, scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, ruotano attorno alla gola del Furlo dove il giovane ha lasciato la sua auto. La vettura era stata trovata aperta davanti all’ingresso della centrale idroelettrica, con dentro cellulare acceso, documenti, portafoglio con contanti, chiavi e uno zaino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il dramma di Riccardo: dietrofront: "No allo svuotamento della diga. A rischio habitat e riserva d’acqua"

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