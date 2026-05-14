Il dibattito sul reggiseno continua a dividere molte persone, con alcuni che lo trovano un capo comodo, soprattutto durante l’estate quando le temperature sono elevate, e altri che ne sottolineano le difficoltà nel trovare la misura e il modello adatto. Il tema coinvolge anche le scelte fatte fin dall’adolescenza, quando molte ragazze iniziano a indossarlo. La questione rimane aperta e discussa tra chi preferisce portarlo e chi invece decide di evitarlo.

S comodo, soprattutto in estate con le alte temperature, difficile da trovare taglia e modello ideale, indossato fin da ragazzine. Il reggiseno è forse uno degli indumenti più diffusi ma al tempo stesso più controversi della moda. Da un lato sostiene, oltre a modificare la propria percezione del corpo e di se stesse, tanto da donare maggiore sicurezza. Dall’altro in tempi recenti sono molte le donne che ne sottolineano il poco confort e soprattutto la non necessità di indossarlo. Cosa c’è di vero in tutto questo? Tutto e niente. N on esistono studi medici che confermano i benefici dell’uso del reggiseno. Al contempo però esistono tipologie di seno, soprattutto se abbondanti, che necessitano di un sostegno in più.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dibattito è aperto: reggiseno, sì o no?

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