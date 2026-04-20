Finalmente si è aperto il dibattito sulle minacce ibride nei circoli europei

A fine marzo si è tenuto il Paris Defence and Strategy Forum 2026 presso l’École militaire di Parigi, un evento organizzato dall’Académie de défense e sotto l’alto patrocinio del presidente francese. L’incontro ha segnato l’apertura del dibattito sulle minacce ibride nel panorama europeo, coinvolgendo rappresentanti militari e strategici provenienti da diversi Paesi. La discussione si è concentrata sulle sfide emergenti legate ai conflitti asimmetrici e alle tecniche di guerra non convenzionale.

A fine marzo, nella cornice dell’École militaire – storico centro di formazione delle élite militari francesi – si è tenuto il Paris Defence and Strategy Forum 2026, sotto l’alto patrocinio del presidente Emmanuel Macron e organizzato dall’Académie de défense de l’École militair. Per tre giorni, esperti civili e militari, decisori e analisti si sono confrontati sulle principali trasformazioni della sicurezza e della difesa, in continuità con le grandi conferenze internazionali del settore. Al centro, il ritorno della guerra in Europa, le dinamiche geopolitiche, le sfide dell’informazione e dell’influenza, insieme alle implicazioni delle transizioni tecnologiche e industriali.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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