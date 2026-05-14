Il derby di Roma si gioca alle 12 domenica | la decisione ufficiale

Da tpi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attesa per il derby di Roma si è conclusa con l’annuncio ufficiale della data e dell’orario. La partita si disputerà domenica 17 maggio 2026 alle ore 12. Questa decisione è stata comunicata dalle autorità sportive, che hanno confermato il programma dell’incontro. La scelta dell’orario mattutino ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre le squadre si preparano ad affrontare la sfida. La data è ora definitiva e sarà visibile nel calendario ufficiale del campionato.

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Finalmente c’è una data e un orario. Il derby di Roma si giocherà domenica, 17 maggio 2026, alle ore 12. La decisione ufficiale è arrivata dopo un’ennesima giornata convulsa di confronto tra le varie parti in causa, per riuscire a sbloccare l’impasse di questi giorni. Si giocheranno in contemporanea anche le altre gare delle squadre coinvolte nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, vale a dire Napoli, Juventus, Milan e Como. Il Tar nel tardo pomeriggio di oggi aveva deciso di passare la palla all’Avvocatura di Stato che ha convocato Lega Serie A e Prefetto per arrivare a un accordo, in modo da evitare di finire in tribunale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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