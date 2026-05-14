Il derby di Roma si gioca alle 12 di domenica | la decisione ufficiale

Il derby di Roma è stato programmato per domenica 17 maggio 2026 alle ore 12. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta l’appuntamento atteso dai tifosi per una delle sfide più sentite della stagione. La partita si terrà nello stadio della capitale e coinvolgerà le due squadre cittadine. La data e l’orario sono stati confermati nelle scorse ore dopo le comunicazioni ufficiali delle autorità sportive.

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Finalmente c’è una data e un orario. Il derby di Roma si giocherà domenica, 17 maggio 2026, alle ore 12. La decisione ufficiale è arrivata dopo un’ennesima giornata convulsa di confronto tra le varie parti in causa, per riuscire a sbloccare l’impasse di questi giorni. Si giocheranno in contemporanea anche le altre gare delle squadre coinvolte nella lotta alla qualificazione alla prossima Champions League, vale a dire Napoli, Juventus, Milan e Como. Il Tar nel tardo pomeriggio di oggi aveva rinviato il caso all’Avvocatura di Stato, chiedendo di trovare un accordo per evitare di finire in tribunale, dopo gli scontri dei giorni scorsi tra Lega Serie A e Prefettura romana. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il derby di Roma si gioca alle 12 di domenica: la decisione ufficiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Derby ROMA-LAZIO del 2002 #quiz #quizchallenge #ironia #storia Sullo stesso argomento Leggi anche: Il derby di Roma si gioca alle 12 domenica: la decisione ufficiale Juve-Fiorentina e Roma-Lazio: si gioca domenica alle 12. La decisione ufficiale della PrefetturaROMA – Il derby Roma-Lazio e le altre partite collegate alla zona Champions Como-Parma, Genoa-Milan, Juve-Fiorentina e Pisa-Napoli, si giocheranno... Temi più discussi: Pasticcio derby: Roma-Lazio e gli Internazionali d’Italia possono sconvolgere il calendario della A; Derby Roma-Lazio e Internazionali di Tennis: spunta l'ipotesi dell'incrocio domenicale; Il derby Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio, si giocherà alle 20.45. Lega Calcio ragiona su ricorso al Tar; Caos derby di Roma: se slitta, costrette anche Milan e Juve a giocare lunedì alle 18. Derby di Roma e corsa Champions domenica alle 12: non era mai accaduto un fatto simile x.com Derby Roma-Lazio, si gioca domenica alle 12: accordo Lega-Prefettura dopo la non decisione del TarA soli tre giorni dall’inizio della penultima giornata di Serie A, metà delle squadre ha finalmente saputo quando si disputeranno le loro partite. Alla fine, ha vinto la Lega calcio: il derby di Roma ... ilfattoquotidiano.it Il derby Roma-Lazio sarà anticipato a domenica alle 12Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, ... ansa.it