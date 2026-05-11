La Salernitana vince il derby la voce dei tifosi | Sessanta minuti perfetti

Da salernotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Salernitana ha ottenuto una vittoria nel derby contro la Casertana, conquistando il successo allo stadio Pinto. La squadra ha giocato un match di sessanta minuti considerato perfetto dai tifosi, portando a casa tre punti fondamentali. La Casertana non perdeva in casa dal 25 gennaio, e questa sconfitta rappresenta un duro colpo per la formazione locale. Con questa vittoria, la Salernitana si avvicina al secondo turno dei playoff.

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Vittoria pesante, di platino, da custodire: la Salernitana ha espugnato lo stadio Pinto - la Casertana nel proprio fortino non perdeva dal 25 gennaio - e ha messo un piede nel secondo turno nazionale dei playoff. Solo uno, però: la mini rimonta dei padroni di casa (da 0-3 a 2-3) mette la.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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