Questa mattina alle 12 si svolgerà il derby, ma la decisione di spostare l’orario è stata ufficialmente giustificata con un’implementazione straordinaria delle misure di sicurezza. Dopo le polemiche e le critiche ricevute, le autorità locali hanno rilasciato un comunicato in cui spiegano le ragioni di questa scelta, legate a esigenze di tutela e gestione dell’evento. La comunicazione ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori, che ora attendono sviluppi sulla sicurezza dell’incontro.

Sarebbe stato meglio se il comunicato ufficiale non ci fosse stato. E invece, dopo la figuraccia, Prefettura e Questura di Roma hanno voluto dare anche una motivazione ufficiale alla resa alla Lega Serie A. E quindi allo spostamento del derby di Roma (e di tutte le altre partite della zona Champions, compresa Pisa-Napoli) alle 12 di domenica. La spiegazione ufficiale è “una implementazione straordinaria delle misure di safety previste”. Siamo oltre il grottesco. Molto più credibile Repubblica: hanno pesato le minacce degli ultrà della Roma. Hanno minacciato di non entrare allo stadio lunedì sera e quindi di dar vita a possibili scontri con i laziali (nemmeno loro entrano). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il comunicato ufficiale: derby alle 12 per “l’implementazione straordinaria delle misure di safety”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il derby di Roma si gioca alle 12 domenica: la decisione ufficiale

Leggi anche: Il derby di Roma si gioca alle 12 di domenica: la decisione ufficiale

Temi più discussi: Caos derby, la Lega Serie A attacca il prefetto di Roma: Revochi il rinvio. Ecco cosa potrà succedere; La Lega di Serie A con un duro comunicato chiede al Prefetto di Roma di revocare il derby di lunedì: Reagiremo in ogni sede opportuna; Derby Roma-Lazio, orario e data cambiano ancora: si gioca lunedì alle 20.45. La Lega minaccia ricorso al Tar; UFFICIALE - Il comunicato della Prefettura di Roma: il derby Roma-Lazio si giocherà lunedì 18 maggio alle 20.45.

COMUNICATO UFFICIALE LEGA SERIE A A seguito dell’invito del TAR a trovare un’intesa tra le parti, il Prefetto e il Questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il Derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12.00 x.com

Derby di Roma, comunicato del club giallorosso: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare domenica»Derby di Roma, comunicato del club giallorosso: «Comprendiamo il disappunto dei tifosi. Lavoriamo per giocare domenica» ... calcionews24.com

Roma, il comunicato ufficiale del club sulla situazione DerbyLa AS Roma ha deciso di pubblicare un comunicato ufficiale dopo che la partita è stata rinviata, la società si è schierata con i suoi tifosi ... derbyderbyderby.it