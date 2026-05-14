Una festa a bordo piscina si è svolta vicino a Caserta per celebrare il diciannovesimo compleanno di Chanel Totti. L'evento ha visto la partecipazione di amici e familiari, con decorazioni a tema e momenti fotografati durante il pomeriggio. Le immagini condivise mostrano gli invitati mentre si godono l'evento, che si è svolto in un'atmosfera informale e conviviale.

In un’incantevole location vicino Caserta,Chanel Totti ha spento 19 candeline. Una festa a bordo piscina, sebbene il clima non fosse dei migliori e non è stato possibile né per lei né per i suoi amici fare un pool party al completo. La location è l’Altura Resort, un locale luxury dove ci sono dei meravigliosi lettini verso la piscina a sfioro. La festa è stata tutta al femminile, solo donne invitate ed un fotografo chiamato ad hoc per l’evento, con vocalist e musica ad animare il pomeriggio. Per l’occasioneChanel ha fatto preparare un kit apposito con la scritta ‘Chanel 19’,che ha regalato ad ogni invitata. Tra i gadget anche la maglietta a tema ed un pareo da poter usare a bordo piscina.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chanel Totti party a bordo piscina a tema a Caserta | FOTO

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