Il colosso di Taiwan che ha scelto la Brianza per investire nel futuro puntando alla conquista dell' Europa

Nel 2013 un’azienda taiwanese ha aperto un ufficio a Rho, nel Milanese, dando così avvio a un percorso di espansione in Italia. Poco tempo dopo, l’attività si è trasferita nella zona della Brianza, dove ha stabilito una presenza stabile e ha ampliato le proprie operazioni. Di recente, l’azienda ha deciso di investire ulteriormente, rinnovando e ampliando il proprio centro operativo, portandolo a un’area di 17.000 metri quadrati. Questo nuovo hub si configura come il punto di partenza per una strategia di espansione in Europa.

Tutto è iniziato nel 2013 in quell’ufficio di Rho, nel Milanese. Poco dopo il trasloco arrivando in quella Brianza dove sono cresciuti e dove oggi hanno deciso di investire ancora di più trasformando il nuovo hub di 17mila metri quadrati in quel “porto” dal quale partire per conquistare il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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