Amazon ha annunciato l’acquisizione di Fauna Robotics, una startup specializzata nello sviluppo di robot progettati specificamente per l’interazione con i bambini. La società ha comunicato che questa mossa rientra negli investimenti nel settore della robotica, senza fornire dettagli sui termini dell’accordo o sulle strategie future. Fauna Robotics si concentra sulla creazione di dispositivi che combinano tecnologia e interazione educativa.

È arrivata la notizia di una nuova acquisizione di Amazon: Fauna Robotics, una startup che sviluppa robot «a misura di bambino». I dettagli economici dell’operazioni non sono stati resi noti, ma TechCrunch riporta che i dipendenti di Fauna, compresi i suoi due fondatori, entreranno a far parte di Amazon. Cosa sappiamo di Fauna Robotics, la startup acquisita da Amazon?. Il fatto che Amazon stia investendo nella robotica soprattutto nell’ultimo periodo, tant’è che ha introdotto oltre un milione di robot nelle attività di magazzino. Tuttavia, non tutte le acquisizioni sono andate a buon fine. Il colosso dell’e-commerce, infatti, ha annullato quella avviata con iRobot nel 2024, a seguito dell’indagini antitrust della Commissione Europea e della Federal Trade Commission. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Amazon continua a investire nella robotica. Il colosso dell’e-commerce acquisisce Fauna Robotics

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