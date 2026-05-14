Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha recentemente festeggiato i quarant’anni di attività. L’istituto si occupa di riabilitazione attraverso l’uso di cavalli e ha organizzato un evento aperto alla comunità per commemorare questa ricorrenza. La struttura si trova nella provincia di Viterbo e offre servizi di terapia assistita con gli animali. La cerimonia ha coinvolto operatori, pazienti e familiari.

Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo ha celebrato un anniversario speciale: quarant'anni di assistenza, cura e inclusione che sono ormai punto di riferimento imprescindibile per la comunità nel trasformare la tecnica in relazione, il limite in linguaggio e la cura in possibilità. Un Centro capace di accompagnare bambini, ragazzi e adulti in percorsi di riabilitazione e crescita, aiutandoli a scoprire risorse, autonomie e possibilità spesso considerate irraggiungibili, costruendo un modello nel quale il cavallo è diventato molto più di uno strumento terapeutico. La storia del Centro, nato a fine anni '80, nasce da una scelta controcorrente che ha ribaltato la prospettiva allora in voga: se i ragazzi facevano fatica a entrare nel mondo, sarebbe stato il mondo a entrare da loro.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il Centro equestre di riabilitazione celebra i suoi 40 anni

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